لجان مقاومة مدني: مليشيا الدعم السريع لم تترك شبراً في الجزيرة إلا ومارست فيه أبشع أنواع الانتهاكات وقتلت ٨٠٠ شخص وأصابت الآلاف

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة مدني، إن “مليشيا الجنجويد خلال أربعة أشهر لم تترك شبراً في ولاية الجزيرة إلا ومارست فيه أبشع أنواع الانتهاكات، مخلفين ما يزيد عن 800 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين”.

وأكدت في بيان اليوم الخميس، تزايد حالات الاغتصاب والتعدي على أجساد النساء والأطفال من قبل الدعم السريع، مما ينذر بكارثة اجتماعية في المستقبل.

وأشار البيان إلى أن قطع شبكات الاتصالات والإنترنت المتعمد والذي دخل شهره الثالث، تسبب في تعطيل التحويلات البنكية وحركة الشراء والتداول وإمداد المُؤن واحتياجات الغذاء.

واستنكرت لجان مقاومة مدني شن الجيش غارات جوية متكررة، يسقط خلالها براميل متفجرة في مناطق عديدة بولاية الجزيرة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى المدنيين، دون مراعاة لقواعد القصف الجوي.