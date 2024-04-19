وفاة عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني

القاهرة: السوداني

غيّب الموت صباح الجمعة الفنان المصري الكبير، صلاح السعدني، عن عمر يناهز الـ81 عاماً. وهو الشقيق الأصغر للكاتب الساخر الراحل محمود السعدني.

صلاح الذي ابتعد عن الساحة الفنية مُؤخّراً، قدّم أدواراً خالدة في الدراما المصرية، حيث ظَلّ مسلسل (ليالي الحلمية) بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ ومسلسل (أرابيسك)، ظلّا أيقونة مشواره الفني.

قدم في بداياته، أدواراً صغيرة على المسرح، وواكب انطلاق التلفزيون في مصر، فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس)، واستمرّ لاحقاً في تقديم المسلسلات التي شكّلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

واستمرّ نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينات والثمانينات بمسلسلات (أم العروسة) و(قطار منتصف الليل) و(أبنائي الأعزاء.. شكراً) و(الزوجة أول من يعلم).