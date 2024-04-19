مجموعة السبع تحث الجيش والدعم السريع على التفاوض والحوار الوطني

متابعات: السوداني

أعرب وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى، عن الإدانة الشديدة للقتال الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان، حيث يستمر الوضع الإنساني في التدهور بعد مرور أكثر من عامٍ على الحرب.

وقالوا في بيان في ختام مؤتمرهم اليوم الجمعة بمدينة كابري الإيطالية: “نحث كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتنفيذه دون شروط مسبقة وإنشاء قنوات وصول إنسانية آمنة ومستقرة”.

وحض البيان، جميع الأطراف الفاعلة على العودة إلى المفاوضات والانخراط في حوار وطني يشمل المرأة والمجتمع المدني السوداني المركب ويهدف إلى إعادة إنشاء المؤسسات المدنية والتمثيلية، والدواء على أن الدور الأفريقي النشط والدعم المستمر من المجتمع الدولي يظلان ضروريين لمساعدة السودان على استعادة عملية التحول الديمقراطي.

وأشاروا في بيانهم إلى تأثير الأزمة بشكل خاص على النساء والفتيات، وقالوا: “ندين الفظائع المستمرة التي يرتكبها طرفا النزاع، بما في ذلك استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المُرتبط بالنزاع”.

وحذّر الوزراء من حدوث مجاعة في السودان، متهمين كلا الطرفين المتحاربين بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأشاد البيان بمخرجات مؤتمر باريس للسودان ودول الجوار، والذي تمّ خلاله التعهُّد بتقديم أكثر من 2 مليار يورو لدعم السكان المدنيين في السودان والذين لجأوا إلى الدول المجاورة.

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