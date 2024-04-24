صيحة: (14) حالة حمل و(7) حالات انتحار لضحايا تعرضن للاغتصاب

متابعات: السوداني

كشفت شبكة نساء القرن الأفريقي (صيحة)، عن (14) حالة حمل غير مرغوب فيه نتيجة عمليات اغتصاب جماعي، و(7) حالات انتحار لضحايا تعرضن للاغتصاب. وأوضحت أن هذا العدد بسيط جداً مقارنة بالواقع على الأرض.

وتقوم مليشيا الدعم السريع بعمليات اغتصاب واسعة للنساء والفتيات في مختلف ولايات السودان التي اجتاحتها.

وأوردت شبكة (صيحة) قصص ضحايا الاغتصاب اللائي ظهرت عليهن أعراض الحمل ومعاناتهن في التعامل مع الوضع ما بين إصرار على إنهائه وصعوبة التخلص منه بعد اكتشافه متأخراً. ووثقت الشبكة (244) حالة اغتصاب واغتصاب جماعي. وأوضح التقرير أن (7) حالات انتحار للضحايا من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، بما يعكس العواقب الصحية والنفسية الخطيرة الناتجة عن الجريمة.

وانتقدت (صيحة)، ضعف استجابة المنظمات الدولية المعنية بقضايا الحماية ووكالات الأمم المتحدة، في وقتٍ تفتقر فيه الكوادر الموجودة في المستشفيات ومرافق الرعاية الاجتماعية للمعرفة الكافية بالرعاية الصِّحيَّة والتدابير الأولية المطلوبة للتعامل مع ضحايا الاغتصاب، إضافةً لافتقار المُغتصبات للعون القانوني، وهو وضع كان سائداً من قبل الحرب وتفاقم بعدها.

وطالبت (صيحة) بدعم وتمويل إنشاء عيادات وغرف آمنة بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص في الولايات الآمنة تمكّن من الاستجابة الطبية الفورية لحالات الاغتصاب، وتقديم الرعاية النفسية والخدمات، بالإضافة لتمويل وإنشاء مراكز إيواء للأمهات وأطفالهن، ومراكز للأطفال فاقدي السند، والعمل على دعم الأُسر البديلة للأطفال في حالة رفض المواليد نتيجةً لجريمة الاغتصاب.