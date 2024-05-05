استعداداً للمشاركة في ليلة تأبين محجوب محمد صالح.. البروفات الأخيرة للفنانين والموسقيين





القاهرة: محاسن أحمد عبد الله

شارك الفنان شرحبيل أحمد والفنانة هادية طلسم ومحمد الحسن خضر وعدد من الفنانين والموسيقيين السودانيين مساء اليوم بمسرح الجامعة الأمريكية في البروفات النهائية، استعداداً للمشاركة في ليلة تأبين أستاذ الأجيال الصحفي محجوب محمد صالح التي ستقام مساء غد بالجامعة الأمريكية.

فيما كشف رئيس لجنة البرامج باللجنة العليا لفعاليات تأبين الأستاذ محجوب محمد صالح، د. كمال يوسف، عن مجهودات ضخمة تبذلها الفرق الموسيقية لإحياء الليلة الختامية لفعاليات تأبين الأستاذ محجوب محمد صالح غداً الاثنين السادس من مايو بالجامعة الأمريكية.

وقال يوسف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس، إن عدداً من الموسيقيين وإعلام الفن السوداني المتواجدين بالقاهرة عكفوا على بروفات مكثفة لمقطوعات وأغانٍ وطنية لمختلف المراحل الوطنية التي مرّ بها السودان، ويأتي الأستاذ شرحبيل أحمد، على رأس هؤلاء المُبدعين، بجانب الأساتذة هادية طلسم، ياسر تمتام، ياسر عبد الوهاب، محمد الحسن حاج الخضر، منى مجدي ومنار عباس.