البرهان يزور دار المسنين ودور إيواء النازحين بشندي ويقدم دعماً مالياً وعينياً





شندي: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء،

دار الآباء الذي تستضيفه مدينة شندي بعد اندلاع الحرب، وذلك في إطار زيارته لمحلية شندي بولاية نهر النيل.

ووقف على احتياجات الدار والمُشكلات التي تواجهها، ووعد بمعالجتها حتى تقوم بالدور المناط بها في رعاية المسنين وتقديم الخدمات لهم.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة عدداً من مراكز الإيواء بالمدينة، والتي تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين النازحين بسبب الحرب.

ووجه البرهان، حكومة ولاية نهر النيل بتقديم كل ما من شأنه خلق البيئة الآمنة والمُريحة لهؤلاء المواطنين الذين نزحوا للمدينة بعد اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، التي شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها.

وقدم رئيس مجلس السيادة، دعماً مادياً وعينياً لدار الآباء ومراكز الإيواء.