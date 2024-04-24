والي القضارف يدعو مفوضية اللاجئين لزيادة التدخلات الإنسانية في الولاية

الخرطوم: السوداني

دعا والي ولاية القضارف المكلف، محمد أحمد حسن، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لزيادة التدخُّلات الإنسانية في الولاية على وجه السرعة لمقابلة استضافة الولاية لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين المتأثرين بالحرب الحالية.

والتقى الوالي، اليوم الأربعاء، بمكتبه بممثل المندوب السامي للمفوضية بالسودان، كريستين هامبرك.

واستعرض مجمل القضايا المرتبطة بوجود اللاجئين والنازحين والمجتمع المستضيف لهم بالتركيز على الصحة والتعليم والمياه والمساعدة على توفير سكن بديل مزود بالخدمات للمتأثرين بالحرب المستضافين بالمدارس.

ولفت الوالي بحسب (وكالة السودان للأبناء) إلى أن زيادة التدخلات الإنسانية ضرورية لمقابلة استضافة الولاية لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين المتأثرين بالحرب الحالية.

وأشار الوالي المكلف إلى أنّ أعداد النازحين الكبيرة ترتب عليها ضغط عال في قطاع الخدمات.

وعبّر الوالي المكلف عن تقدير حكومة الولاية للدعم المقدر الذي قدمته المنظمات في كافة المجالات، إلا أنه لفت إلى أن الأوضاع الراهنة واقتراب دخول فصل الخريف يتطلب مزيداً من التدخلات السريعة.

من جهتها، وعدت ممثل المندوب السامي بتعظيم المساعدات للاجئين والمجتمع المستضيف لهم في الولاية بالتعاون مع الشركاء وزيادة الدعومات عبر المنظمات الأممية الأخرى للتعاطي مع آثار الحرب.

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