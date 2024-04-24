مياه الخرطوم: الجهود مستمرة لمعالجة الخط الناقل للمياه في أم درمان

أخبار السودان
By admin

أم درمان: السوداني

قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الخط الناقل للمياه أمام مقابر أحمد شرفي بأم درمان.
وأكد خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم أن المواد الخاصة بالخط الناقل في طريقها للبلاد من جمهورية مصر العربية، موضحاً أنّ المعالجة للخط ستكون جذرية ومن شأنها وقف هدر المياه وتوفيرها لأحياء أم درمان القديمة، مشدداً على جهود العاملين وأدوارهم التي أسهمت في استقرار إمداد المياه في مناطق الولاية المختلفة.

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