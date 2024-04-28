(السوداني) تكشف تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية الروسي مع الناظر تِرِك

بورتسودان: السوداني

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بناظر قبيلة الهندوة، محمد الأمين تِرِك، مساء اليوم في بورتسودان.

وقالت مصادر (السوداني)، إنّ اللقاء بحث تطوير البنية التحتية في شرق السودان، وكيفية إسهام روسيا في إعمار الشرق خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون المشترك بين السودان وروسيا، واستصحاب مواطن الشرق في التمنية القادمة. وأمّـن الاجتماع على ضرورة تأهيل مواطن الشرق من خلال برامج التدريب العلمي واستصحابه في كل المشاريع الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها على شاطئ البحر الأحمر والتعدين على سلسلة جبال البحر الأحمر.