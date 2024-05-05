رسمياً.. الريال بطلاً لـ «لاليغا» الدوري الإسباني عقب سحقه قادش بثلاثية نظيفة.. وبرشلونة ينهار أمام جيرونا برباعية

توج الفريق الملكي، ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، للمرة رقم 36 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية نظيفة، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 4-2.

وحسم الريال الـ«لاليغا» قبل 4 جولات من نهاية المسابقة. وارتفع الفارق بين الريال المتصدر (87 نقطة)، وصاحب المركز الثاني (جيرونا حاليا) إلى 13 نقطة.

وأوضحت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، ان ريال مدريد بات أكثر فرق الدوريات الخمس الكبرى، تحقيقا للقب الدوري في بلاده، بالتساوي مع يوفنتوس الإيطالي. ويأتي في المركز الثاني خلف الريال ويوفنتوس، بايرن ميونخ الألماني، برصيد 32 لقبا.

في الوقت ذاته، وسع ريال مدريد الفارق بينه وبين أقرب مطارديه في إسبانيا، برشلونة، إلى 9 ألقاب.