كباشي يلتقي مشار بجوبا ويبحثان قضايا السلام والاستقرار

الخرطوم: السوداني

التقى عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول شمس الدين كباشي، التقى نائب رئيس حكومة دولة جنوب السودان د. رياك مشار بمقر إقامته بجوبا اليوم.

وعبّر مشار خلال اللقاء، عن تضامنه مع حكومة السودان والشعب السوداني في محنة الحرب الحالية.

واطلع مشار، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، على موقف تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة، باعتبار أن السودان ضامن لهذه الاتفاقية.

وأكد الفريق كباشي وقوف السودان مع استقرار الأوضاع في جنوب السودان لما لها من انعكاسات على الاستقرار في السودان والإقليم.

وعبّر عضو مجلس السيادة، عن شكر وتقدير حكومة السودان لحكومة جنوب السودان على المعاملة الطيبة للمواطنين السودانيين الذين لجأوا للجنوب بسبب الحرب.

وقدّم عضو مجلس السيادة، تنويراً للنائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان، عن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان.

وتناول اللقاء، المبادرات الإقليمية ودول الجوار والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

وأكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، أنّ موقف حكومة السودان المُعلن تجاه هذه المبادرات هو تنفيذ مقررات منبر جدة وفقاً للشروط التي سبق وأن أعلنتها الحكومة، مجدداً حرص الحكومة على السلام.