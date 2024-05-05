حكومة جنوب كردفان ترحب باتفاق كباشي والحلو

الخرطوم : السوداني

رحب والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم بالاتفاق الذي تم بين عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق عبد العزيز آدم الحلو رئيس وقائد الحركة الشعبية شمال بمدينة جوبا والذي تم بموجبه الاتفاق حول قيام آلية من الطرفين لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية.

ووصفت الحكومة تلك الخطوة بالجريئة وانها تمثل اختراقا مهما في الملف الإنساني ومستقبل العملية السياسية وتمثل بداية لعمل جاد يمكن الطرفين من تلافي خطر الأوضاع الإنسانية بسبب إغلاق الطرق والمسارات الإنسانية خلال الفترة الماضية والذي انعكس سلبا على الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية.

وقال الوالى : ( نحن كحكومة وشعب ومؤسسات ذات صلة بولاية جنوب كردفان نرحب بالاتفاق ونبارك الخطوة والخطوات اللاحقة ونؤكد تعاوننا التام مع كل الشركاء في العمل الإنساني وآليات تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع وصولا لحلول عاجلة تنهي معاناة مواطنينا في مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية) .