احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة بشرق دارفور

الخرطوم: السوداني

أشعل مجهولون النار في أكبر بئر لإنتاج النفط بحقل زرقة أم حديد بولاية شرق دارفور.

وقال مراسل قناة العربية، إن النيران التهمت البئر بالكامل بعد صعوبة إخمادها ألسنة اللهب المشتعلة.

من جانبها، قالت قيادات أهلية بمحلية أبوكارنكا إن ما حدث هو عمل تخريبي القصد منه تعطيل آبار البترول وتدميرها بالمنطقة.

وقالت قوات الدعم السريع التي يقع عليها تأمين حقول البترول بعد سيطرتها عليها في ديسمبر الماضي إنها ألقت القبض على الجناة ويجري التحقيق معهم.

فيما لا تزال المخاوف مستمرة من توسع النيران إلى بقية الحقول بالمنطقة.