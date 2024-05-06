ياسر العطا يستقبل كباشي بمطار بورتسودان عقب عودته من جوبا

بورتسودان: السوداني

عاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى البلاد عصر اليوم بعد زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، وكان في استقباله لدى وصوله مطار بورتسودان، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا، والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد الغالي، ومحمد الأمين تِرِك ناظر عموم الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.

وتركّـزت مباحثات عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة مع المسؤولين، رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت ونائبه الدكتور رياك مشار على العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق السلام والاستقرار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية وموقف تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان.

كما التقى عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام خلال الزيارة برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال الفريق عبد العزيز الحلو، واتفقا على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها الحركة، حيث اتفقا على توقيع وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات للمحتاجين خلال أسبوع من اللقاء.