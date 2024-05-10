الفنان مازن حامد يحيي حفلاً جماهيرياً اليوم لصالح دعم المطابخ المركزية بالخرطوم

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أعلن الفنان السوداني، مازن حامد، بالشراكة مع مؤسسة “رتينة” عن إحيائه حفلا جماهيريا تعود أرباحه لصالح دعم المطابخ المركزية بالخرطوم عبر منظمة حاضرين، وسيكون ذلك في مسرح طيبة اليوم الجمعة ١٠ مايو.

من جانبه، قال الفنان مازن حامد: “الحفل ليس لنغني فحسب وإنما لنرد دَين البلاد علينا ونسهم ولو بالقليل البسيط في التقليل من معاناة أهلنا في السودان عبر دعم المطابخ المركزية في الخرطوم”.

وأضاف: “هذا الحفل يذهب عائده بعد خصم المنصرفات بحيث لا تتقاضى مؤسسة رتينة ولا شخصي أي أجر أو مقابل، بحيث يذهب العائد لدعم المطابخ المركزية في السودان عبر منظمة حاضرين، وكان سبب هذا الاختيار أيضاً أن المنظمة تبذل من لديها مبالغ في نفس الاتجاه، مما يعزز من الهدف، وهو قرار توصلنا إليه بشكل ديمقراطي بعد قراءة تعليقات المهتمين ومقترحاتهم، نحن نعلم أن المبلغ في حالة امتلاء المسرح لآخره يتقاصر عن المبالغ التي نحتاجها لدعم أهلنا في السودان ولا علاقة بين العائد هنا والمنصرفات هناك، ولكن هناك جانب إعلامي يمكننا الاستفادة منه وهو زيادة تسليط الضوء على قضايا المعاناة المختلفة في السودان، نحن نلتمس منكم الالتفاف حول هذا الحفل ودعمه وسنقوم بتقديم ميزانية شفافة بالمنصرفات والعائد للجمهور، كما نسعد باستقبال أي جهة يمكنها تقديم رعاية مقابل وضع علامتها التجارية في الشاشة بامتداد المسرح”.

من جانبه، من منظمة “حاضرين” أوضح الناشط في مجال العمل الطوعي والإنساني ناظم سراج: “سعدنا بشراكة رتينة مع المهذب مازن حامد لإقامة حفل تعود أرباحه لصالح دعم المطابخ المركزية عبر حاضرين، منبع السعادة ليس فقط أن الحفلة ستجلب المال فقط، لكن الانتباه لموضوع المطابخ المركزية والترويج لحلولنا السودانية وإظهارنا لتكاتفنا مع بعض حتى نتجاوز هذه المحنة”.