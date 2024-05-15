البرهان يتلقى اتصالاً هاتفياً من المفوض السامي لحقوق الإنسان

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث تطرق خلاله لقضايا حقوق الإنسان في السودان.

وبحسب تعميم لمجلس السيادة، قال البرهان خلال الاتصال الهاتفي، إن التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان وحرصها على صون هذه الحقوق، انطلاقاً من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتّع بها الشعب السوداني، فضلاً عن الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان.

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة تعمل باحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان، وتعمل على حماية المدنيين.

وأكد استعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان.