(إيغاد) تعبر عن قلقها من الصراع المتصاعد بالفاشر وتطالب بوقف العدائيات

الخرطوم: السوداني

أعرب السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، د. ورقنيه جبيهيو، عن قلقه العميق إزاء الصراع المتصاعد في الفاشر، وتأثيره الشديد على الوضع الإنساني الهش بالفعل والتهديد الخطير الذي يشكله على حياة المدنيين الأبرياء.

وأدان الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية للرعاية الصحية، مثل الهجوم الأخير على مستشفى بابكر نهار للأطفال. مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تعطل سلسلة التوريد الحيوية للإمدادات الطبية فحسب، بل تعيق أيضًا علاج الجرحى والضعفاء، بما في ذلك النساء والأطفال والنازحين.

ودعا ورقني إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها. مشدداً على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للتخفيف من معاناة السكان المتضررين.

وأخيراً، دعا السكرتير التنفيذي رؤساء دول وحكومات (إيغاد) والشركاء الدوليين إلى مواصلة الاستفادة من نفوذهم لإجبار الأطراف على إلقاء أسلحتهم، والعودة إلى طاولة المفاوضات، والسعي نحو تحقيق السلام المستدام بالسودان، تلبية لتطلعات الشعب السوداني.