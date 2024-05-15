مرصد مشاد يندد بجرائم (الإبادة الجماعية) لـ(مليشيات الدعم السريع)

الخرطوم: السوداني

ندد مرصد مشاد لحقوق الإنسان، بالهجمات العشوائية التي تشنها مليشيات الدعم السريع المتمردة، على الأعيان المدنية في عدد من ولايات السودان، وشن قصف مكثف على مناطق مختلفة في ولايات شمال دارفور وشمال كردفان والجزيرة، ما أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين العزل في منطقة الحرقة بولاية الجزيرة، التي قتل فيها نحو (15) شخصاً، بالإضافة إلى سقوط عشرات الضحايا بقرية الحرازة بولاية شمال كردفان، علاوة على عمليات تدمير شبه كامل لبعض المرافق الصحية والمستشفيات بشمال دارفور.

وحذر مرصد مشاد من أن استمرار انتهاكات المليشيات ضد المدنيين، والتي ترتقي لعمليات إبادة جماعية ممنهجة تستهدف من خلالها الانتقام من الشعب السوداني، بعد أن ألحقت خسائر جسيمة على عدد كبير من المدنيين بالمدن والأرياف السودانية.

وشدد المرصد، على ضرورة التدخل الحاسم للمجتمع الدولي لمنع نزيف الدم والفظائع التي ترتكبها المليشيات، وعلى المؤسسات العدلية والحقوقية القيام بدورها، وتكثيف التحركات الدولية لوضع حد للمليشيات والعمل على تصنيفها كمنظمة إرهابية.