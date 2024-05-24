عودة الحياة.. صالة رياضية تعاود العمل بعد إغلاقها لمدة عام في أم درمان

أم درمان: مشاعر أحمد

عاودت صالة رياضية في محلية كرري بمدينة أم درمان؛ العمل بعد استقرار الأوضاع الأمنية، حيث تقع المحلية تحت سيطرة القوات المسلحة.

وقالت المدربة في الصالة، إحسان أحمد لـ(السوداني)، إن الصالة عاودت العمل منذ ما يقارب الشهرين وهناك إقبال كبير من قبل السيدات والبنات والأطفال.

وأشارت إلى أن الناس مقبلة بطاقة وحيوية كبيرة جداً، وأنها تدرب على رفع الحديد ومعها الآن 30 فتاة مشتركات، موضحة أنّ الصالة بها زومبا وتعليم رقيص العروس وأجهزة متطورة، بالإضافة إلى الأيروبيك.

وأضافت: “الاشتراك برسوم رمزية 20 ألف جنيه ويمكن دفعه بالأقساط”.

وقالت المتدربة نسرين الطيب لـ(السوداني)، إنها عادت للتدريب بعد فترة عام من عمر الحرب، وإن ذلك ساعدها في التخلص من الطاقة السلبية واكتساب طاقة إيجابية.

وفي ذات السياق، قالت المتدربة في الصالة رندة حمر لـ(السوداني)، إن التدريب ساعدها في تفريغ الطاقة السلبية وتراكمات ضغوط الحرب، والتخلص من الوزن الزائد خلال العام الماضي.

مدربة اللياقة البدنية إسلام الصادق قالت لـ(السوداني)، إن الوضع استقر في منطقة شارع الوادي بأم درمان، وتم استئناف العمل في الصالة قبل ما يقارب الشهرين وكان هناك إقبالٌ كبير من السيدات والفتيات، مما أثّر تأثيراً إيجابياً خفف من ضغوط الحرب النفسية.

وأضافت: “نساعد في العمل رياضياً وصحياً ونفسياً، حالياً نعمل على تمارين رياضية لأصحاب الإصابات والخشونة وإنزال الوزن لتفادي الأمراض التي تحدث بسبب الأوضاع النفسية للحرب”.