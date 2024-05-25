ضبط متفجرات داخل جوالات بصل بولاية القضارف

القضارف: السوداني

نجحت السلطات في ولاية القضارف، من ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والمواد الحارقة معبأة داخل جوالات بصل على متن عربة (لوري) والقبض على أربعة متهمين، في ارتكاز قرية قرين بمحلية قلع النحل.

وأشاد والي القضارف اللواء الركن (م) محمد أحمد حسن، بالحس الأمني الكبير لقوة الارتكاز بقرية قرين، وقال إنّ الارتكازات تمثل إضافةً حقيقيةً للقوات الأمنية، وإنها ستكون العين الساهرة لحماية كافة المواقع بالولاية بجانب القوات الأمنية الأخرى؛ التي تضطلع بدورها كاملاً في حماية الولاية. ووجه بتحفيز تيم الارتكاز.