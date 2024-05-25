رغم الحرب.. ربة منزل تنجح في تنفيذ مشروع بأم درمان

أم درمان: مشاعر أحمد

على الرغم من الظروف العصيبة التي يعيشها المواطنون في مدينة أم درمان ومحلية كرري بشكل خاص، بعد الاشتباكات التي تحدث من حين لآخر والقصف العشوائي المستمر، حيث يسيطر الجيش السوداني على المحلية، استطاعت المواطنة، أناهيد مساعد مكي من تنفيذ مشروع خاص بها كربّة منزل.

وقالت أناهيد لـ(السوداني)، إن مشروعها عبارة عن بطاطس نصف مغلية مجمدة تباع في البقالات، وكانت الفكرة بعد إغلاق عدد من المحال أبوابها بسبب الحرب وتوقف الاستيراد للبطاطس في الأشهر الأولى للحرب.

وأشارت إلى أنها موجودة في محلية كرري منذ بداية الحرب حتى اليوم.

وأوضحت أنّ المشروع يمر بعدة مراحل من اختيار نوع البطاطس وسلقها، وتجفيفها وتبريدها، وكل مرحلة تحتاج إلى زمن حتى التجميد والتعبئة.

وأبانت أناهيد أن الطلب أصبح متزايداً على البطاطس، إلّا أنّ التنافس أصبح أكبر بعد أن بدأ البطاطس المستورد يغزو السوق.

وكشفت أن أبرز التحديات هي العمل يدوياً، ويساعدها فيه أبناؤها وشقيقها، وأن التكلفة تختلف حسب الطلبيات، بيد أن أسعار المواد في زيادة.