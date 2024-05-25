السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

متابعات: السوداني

عقد وزير الخارجية المكلف السفير، حسين عوض علي، اجتماعات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، اليوم في طهران، وتم تناول سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات، وذلك بعيد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤخراً وشروعهما في فتح السفارتين مجدداً، وتم الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات.

ونقل السفير حسين عوض، لوزير الخارجية الإيراني المكلف، علي باقري، نقل له تعزية رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير تضامن السودان حكومةً وشعباً مع الحكومة والشعب الإيراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان إيران لرئيسها وأحد قادتها الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر، وعبر عن ثقته في أن إيران ستتجاوز ھذه الفاجعة سريعاً باستنادھا على مؤسساتها الراسخة والعريقة.

من جانبه، عبر علي باقري عن شكرھم العميق لما وجدوه من دعم ومساندة قوية إثر ھذا الحدث الأليم من القيادة السودانية عبر برقيات التعزية التي حملت كلمات مؤثرة تعبر عن روح التضامن والإخاء، وكذلك من خلال زيارة وزير الخارجية الحالية التي تعكس عُمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبث الطمأنينة في نفوس الإيرانيين.