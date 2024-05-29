الأمم المتحدة تُحذِّر من خطورة الأوضاع بالفاشر

الخرطوم: السوداني

حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من خطورة تأثير الاشتباكات المستمرة في الفاشر بشمال دارفور، حيث يواجه مئات الآلاف من المدنيين وضعاً إنسانياً سيئاً على نحو متزايد.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “لقد تُركت أجزاء كثيرة من المدينة بدون كهرباء أو ماء، تعاني نسبة متزايدة من السكان من محدودية فرص الحصول على الضروريات الأساسية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية”.

وأضاف البيان أنّ المكتب تلقّى تقارير مثيرة للقلق العميق تفيد بأنّ المرافق الطبية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية الحيوية قد تأثّـرت بسبب الأعمال العدائية، فيما تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أنّ النزاع أدى إلى نزوح ما يقرب من 58 ألف شخص من الفاشر منذ الأول من أبريل.