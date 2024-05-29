مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل وفداً طبياً للجراحة العامة وجراحة المناظير إلى مدينة بورتسودان لإجراء عمليات مجانية

بورتسودان: السوداني

أعلنت إدارة مستشفى هيئة الموانئ، وصول وفد طبي للجراحة العامة وجراحة المناظير إلى مدينة بورتسودان، مرسل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة. وذلك في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب السوداني.

وقالت المستشفى، إنّ الوفد سيقوم بإجراء عمليات مجانية للجراحة العامة، غدد، أورام وجراحة المناظير (مناظير المرارة والزائدة)؛ وذلك بدايةً من 1 يونيو حتى السابع منه، ويبدأ التسجيل من اليوم بمكتب نواب الجراحة العامة بمستشفى الموانئ؛ الطابق الأول.