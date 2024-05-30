نانسي عجاج تحيي حفلاً فنياً في بورتسودان بترتيب من المستشار الرئاسي علاء الدين

بورتسودان: السوداني

تحيي الفنانة، نانسي عجاج، حفلاً جماهيرياً في صالة “ايتانينا” بمدينة بورتسودان، لصالح دعم المستشفيات ومتضرري الحرب، يوم 11 يونيو القادم. وانتشرت الحملات الترويجية للحفل بكثافة في ولاية البحر الأحمر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن نانسي تعرضت لهجوم عنيف مؤخراً، بسبب حفلها الأخير، ضمن انطلاق فعاليات مهرجان “السودان في قلب الإمارات”.

في وقت كشفت مصادر فنية، على أن حفل بورتسودان، من بنات أفكار المستشار بمكتب رئيس مجلس السيادة، علاء الدين محمد عثمان، في محاولة منه لصد الهجوم الذي تعرضت له نانسي في حفلها الأخير، والاتهامات التي طالتها بأنها تدعم مليشيا الدعم السريع وحلفاءها في الخارج. وأوضحت المصادر أن علاء تربطه علاقة نسب بأسرة آل عجاج الفنية، لذلك يسعى علاء لفض هذا الجدل الذي طال نانسي، وتسبب له بالحرج، داخل أروقة القصر الرئاسي في بورتسودان.

وأضافت المصادر: “كل الترتيبات الأمنية والتصديقات للحفل، يقوم بها المستشار علاء الدين، هذا بالإضافة للتسهيلات، وعدم تعرض الفنانة للمضايقات، فقد سخر علاء كل إمكانياته لإنجاح الحفل؛ من أجل مسح كل الاتهامات عن نانسي”.