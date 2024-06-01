أزمة كهرباء حادة بمدينة شندي ولوح الثلج يقفز من 4 آلاف إلى 12 ألف جنيه

شندي: السوداني

تشهد مدينة شندي، قطوعات متكررة للتيار الكهربائي تتجاوز في بعض الأحيان 16 ساعة.

وأعلنت الهيئة القومية للكهرباء مؤخراً، أنها بصدد استبدال محول المدينة الذي تبلغ سعته 40 ميقاواط إلى آخر بسعة أكبر تبلغ 100 ميقاواط، وأشارت إلى أن العملية ستكتمل خلال 10 أيام، وأن العمل سيتم الفراغ منه اعتباراً من الأربعاء الماضي، لكن الهيئة لم تلتزم بذلك، وتجاوزت القطوعات في بعض المناطق 20 ساعة وفي الحد الأدنى 16 ساعة.

وأدت القطوعات الطويلة الى ارتفاع جنوني في أسعار الثلج، حيث قفز سعر اللوح من 4 آلاف جنيه الى 12 ألف جنيه اليوم السبت.