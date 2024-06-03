نائب رئيس مجلس السيادة يتوجّه إلى روسيا

بورتسودان: السوداني

توجّـه نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار اير، مساء اليوم إلى مدينة “سان بطرسبورغ” الروسية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ، يرافقه خلال الزيارة وزراء الخارجية، المالية والمعادن – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وسيجري عقار خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الآن، وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي.