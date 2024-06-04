القوات المسلحة تقوم بإسقاط جوي لـ(20) طناً من الأدوية في الفاشر

الخرطوم: السوداني

قامت القوات المسلحة أمس بإسقاط (20) طناً من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية في الفاشر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية شمال دارفور والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

من جهته، أكد وزير الصحة المكلف، التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لكل مناطق البلاد براً وبحراً وجواً، حيث تجسد العملية مجدداً الدور الإنساني للقوات المسلحة والتزامها بالقانون الإنساني الدولي، امتداداً لتصديها البطولي للعدوان الهمجي من مليشيا الدعم السريع الإرهابية على المواطنين العزل، وحماية سيادة البلاد ووحدتها ومقدراتها، وأضاف: يجيء هذا المدد لولاية شمال دارفور، ونهوض القوات المسلحة بهذا الدور في توصيل المساعدات الإنسانية لتأكيد بأن هناك طرقاً عديدة لتزويد مواطني ولاية شمال دارفور وغيرها من الولايات المتأثرة بالمساعدات الضرورية، وان تقاعس بعض المنظمات الدولية عن بذل ما هو مطلوبٌ لتخفيف المعاناة الإنسانية بحجة عدم فتح ممرات بعينها لا مبرر له، خاصةً وأنّ نسبة تنفيذ التعهدات التي قُدِّمت من قبل لا تتجاوز 5%.

وناشد المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات، خاصةً الأدوية والمحاليل والمستهلكات الطبية، وجدّد الدعوة لإدانة المليشيا الإرهابية التي لا تزال تتمادى في قصفها للمستشفيات والمرافق المدنية والأحياء السكنية ومعسكرات النازحين في الفاشر، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إليها، وعلى المجتمع الدولي الإقرار بالطبيعة الإرهابية للمليشيا والنهوض بمسؤوليته في التصدي لجرائمها المستمرة ضد الشعب السوداني.