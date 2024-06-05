فيديو: مليشيا الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في قرية (ود النورة) وسقوط مئات القتلى والجرحى

الجزيرة: السوداني

اجتاحت مليشيا الدعم السريع اليوم، قرية ود النورة بولاية الجزيرة، حيث ارتكبت إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من (104) شهداء، في حصيلة أولية قابلة للزيادة، بحسب ما أكده شهود عيان لـ(السوداني).

وقال شهود العيان لـ(السوداني)، إن المليشيا اقتحمت القرية صباح اليوم، وشنت هجوماً بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وفتحت النيران بكثافة، وسقط مئات القتلى والجرحى، والآن عشرات الجرحى حالتهم خطيرة جداً، وبعضهم يحتضر.

وأوضح شهود العيان، أن أهالي المنطقة استبسلوا في وجه المليشيا، وقاوموها ببسالة وسقط الشهداء أبطالاً دفاعاً عن أرضهم وعرضهم.

وأضافوا: “المليشيا كعادتها نهبت السوق والمتاجر واقتحمت البيوت وسرقت السيارات والأموال وكل شيء وجدوه أمامهم، بصورة انتقامية لأنّ شباب المنطقة لم يرضخوا لعصابات المليشيا”.