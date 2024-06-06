انتخاب الدبلوماسي السوداني (عمار محمد محمود) نائباً لرئيس اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك: السوداني

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع السيد عمار محمد محمود، الدبلوماسي في البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لمنصب نائب رئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة، حيث سيمثل قارة أفريقيا في مكتب اللجنة التي تضلع بمناقشة القضايا المتصلة بالقانون الدولي.

ويبرز هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالحضور الفاعل للسودان في أعمال الأمم المتحدة، وجهوده في تعزيز سيادة حكم القانون على المستويين المحلي والإقليمي والدولي رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، كما يؤكد الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية السودانية وكوادرها على الساحة الدولية.

بالإضافة إلى إدارة اجتماعات اللجنة القانونية، يقوم نائب رئيس اللجنة السادسة، إلى جانب أعضائها الأربعة الآخرين الذين يمثلون مختلف قارات العالم، بوضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية العامة المتصلة بالشئون القانونية. ويشمل جدول أعمال اللجنة قضايا من بينها مناقشة التدابير التي تستهدف القضاء على الإرهاب الدولي، دور سيادة القانون وطنياً ودولياً، نطاق تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ومسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.