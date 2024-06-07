عقار يلتقي وزير الخارجية الروسي 

متابعات: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، اليوم بسان بطرسبيرغ، وزير الخارجية الروسي، سيرجيو لافروف، وأكّـد حرص السودان على تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في المجالات كافّة، لا سيّما الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

وسلّم عقار، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي كلف وزير خارجيته لاستلام الرسالة لأسباب طارئة حالت دون لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة – بحسب ما نشره إعلام مجلس السيادة.

من جانبه، نقل لافروف تحايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس مجلس السيادة، معرباً عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس السيادة لشرح الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض.

وأمّن عقار، على توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين لتطوير وترقية العلاقات في كافة المجالات بما يُحقِّق المصالح المشتركة للبلدين والشعبيْن الشقيقيْن.

وقدّم عقار تنويراً كاملاً حول الأوضاع في السودان والتطورات في مسارح العمليات العسكرية ورؤية الحكومة بشأن استقرار الأوضاع وإحلال السلام.

وأعرب عن أمله في دعم ومساندة روسيا للسودان في مرحلة الأعمار، لافتاً إلى أن منتدى سان بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي يعد فرصة طيبة للشركات والمؤسسات الاقتصادية للعمل في السودان.

وأكد عقار، استعداد السودان لتنشيط وتفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين، لا سيّما لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة واللجنة العسكرية لوضع الخُطط والبرامج ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير العمل وصولاً إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.