وكالات إغاثة: نصف سكان السودان إلى حاجة ماسة للمساعدات الغذائية

الخرطوم: متابعات

نقلت شبكة “سي بي إس” عن وكالات إغاثة دولية، اليوم الجمعة، أن ما يقرب من نصف سكان السودان أي حوالي 25 مليون شخص باتوا بعد مرور أكثر من عام على الحرب بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت وكالات الإغاثة أن 4 ملايين طفل سوداني قد يُواجهون سوء التغذية الحاد. كما أنّ 2.5 مليون طفل سوداني قد يموتون من الجوع.

في سياقٍ متصلٍ، أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن عدد النازحين داخلياً في السودان بسبب الصراع قد يتجاوز قريباً 10 ملايين شخص، في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشفت المنظمة الأممية، هذا الأسبوع عن وجود 9.9 مليون نازح داخلياً في أنحاء السودان، مشيرةً إلى أنه كان هناك بالفعل 2.8 مليون نازح داخلياً قبل الحرب في السودان، لافتة إلى نحو 12 مليون شخص اُضطروا للفرار من منازلهم مع عبور أكثر من مليوني شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد.

يُذكر أن وكالات الأمم المتحدة تحذر من تعرض السودان لخطر مجاعة وشيك، في ظل معاناة حوالي 18 مليون شخص من الجوع الشديد.