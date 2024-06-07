مالك عقار: السودان يريد العودة إلى اتفاق القاعدة البحرية الروسية

متابعات: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، إن الخرطوم لديها رغبة في إعادة الحياة إلى اتفاق بناء قاعدة بحرية روسية في شواطئ البحر الأحمر السودانية. وشدد على أهمية مراعاة مصالح الدول الأخرى المطلة على ساحل البحر الأحمر، بغض النظر عما إذا كانت جزءاً من المشروع أم لا.

وأضاف عقار في حديثه لوكالة (ريا نوفوستي) الروسية مساء اليوم: “لدينا بالطبع رغبة في إعادة هذا الاتفاق إلى الحياة، إذا كانت هذه إرادة البلدين، ونحن بصدد مناقشة هذه القضية، فالاتفاق القائم بين البلدين يتحدث عن إنشاء قاعدة”.

وكشفت الوكالة أن السودان اقترح العودة إلى اتفاق القاعدة البحرية الروسية في شواطئ البحر الأحمر السودانية.