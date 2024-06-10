الصليب الأحمر لـ(السوداني): لم نشارك في عملية إطلاق سراح محتجزين من قبل الدعم السريع

كتبت: سوسن محجوب

قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام لـ(السوداني)، ان اللجنة الدولية للصليب لم تشارك في عملية إطلاق سراح محتجزين من قبل الدعم السريع ـــ أمس بسبب عدم وجود ضمانات أمنية كافية.

وقالت مليشيا الدعم السريع وعلى نحو مفاجئ إنها أطلقت سراح نحو 537 محتجزا لديها من منسوبي الشرطة بمبادرة من احد رجالات الطرق الصوفية. في وقت لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الشرطة؛ أو الحكومة السودانية حتى الآن حول العملية.

وأضاف حزام لـ(السوداني): “تم التواصل من قبل الأطراف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلعب دورها كوسيط إنساني محايد في تسهيل هذه العملية، ولكن للأسف لم تستطع، لعدم وجود الضمانات الأمنية الكافية التي تؤمن قيامنا بهذه العملية”.

ولفت مسؤول الصليب الأحمر إلى أنه وعلى الرغم من عدم مشاركتهم إلا أن اللجنة ترحب بأي مبادرة من أي طرف، خاصة وأنها تساهم في تخفيف معاناة السودانيين نتيجة هذا الصراع، مشيراً إلى أن اللجنة عملت في السابق ومنذ بداية الصراع من العام الماضي، ساهمت وسهلت من خلال دورها كوسيط إنساني محايد في تسهيل اطلاق سراح اكثر من 560 محتجزا، وأنها مستعدة ان تلعب هذا الدور عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف على مثل هذه العمليات؛ وان يكون هناك طلب “صريح” إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للقيام بهذا الدور وان تكون هناك ضمانات أمنية للفرق للقيام بهذا الدور.