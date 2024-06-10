البرهان يصدر قراراً بتولي وزارة العدل ملف الدعاوى الدولية ضد مليشيا الدعم السريع والدول المساندة لها

بورتسودان: السوداني

أعلنت وزارة العدل السودانية، أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتولي الدعاوى الدولية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها، أمام جهات الاختصاص من محاكم ومنظمات إقليمية ودولية.

وتضـم اللجنة في عضويتها كلاً من “وكيل وزارة العدل عضواً ورئيس مناوباً، ومساعد النائب العام لجمهورية السودان، والأمين العام لوزارة الدفاع، ومدير عام قوات الشرطة، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، ومفوض العون الإنساني، وممثل جهاز المخابرات العامة، وممثل وزارة الخارجية، ورئيس إدارة الشؤون المدنية والرأي بوزارة العدل مقرراً”.