جامعة القرآن الكريم تطرد أستاذاً دون محاسبة.. والأجهزة الأمنية تعتقل وكيل الجامعة  

بورتسودان: السوداني

كشفت مصادر لـ(السوداني)، عن قيام مدير جامعة القرآن الكريم بفصل أحد الأساتذة بالجامعة بسبب خلاف بين الأستاذ المفصول ووكيل الجامعة.

وبحسب المصادر فإنّ الأستاذ المفصول أشار في إحدى المداخلات بمجموعة التراسل الفوري بالجامعة، ان الوكيل يتعمد تعطيل الجامعة رغم موافقة جامعة الجزيرة استضافة جامعة القرآن الكريم؛ قبل سقوط مدني.

وكشفت المصادر أن وكيل الجامعة يتهم بالتواصل مع مليشيا الدعم السريع وان الأجهزة الأمنية بالولاية الشمالية قامت باعتقاله في الأيام الماضية، ووضعته قيد التحري والمتابعة حتى اليوم. وأشارت المصادر أنّ اعتقال السلطات الأمنية وكيل جامعة القرآن الكريم أثار حفيظة وغضب مدير الجامعة الذي اتهم الأستاذ (ط. ع) بالوشاية بمدير الجامعة، من ثَمّ وجه بفصله دون السماع للأستاذ عبر لجنة محاسبة ومخالفة جميع اللوائح الجامعية.