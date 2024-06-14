مصرع اللواء (علي يعقوب) أحد كبار قادة المليشيا في دارفور

الفاشر: السوداني

لقي أحد كبار قادة المليشيا في دارفور، اللواء علي يعقوب، مصرعه اليوم في معارك الفاشر، حيث يقوم الجيش والحركات المسلحة، بالدفاع عن مدينة الفاشر التي تفرض عليها المليشيا حصاراً، وتشن عليها الهجمات بصورة وحشية.

يعد علي يعقوب مسؤولاً عن العديد من جرائم الحرب والمذابح ضد المدنيين في إقليم دارفور.

يُعد علي يعقوب، أحد كبار الزعامات القبلية في وسط دارفور، وصاحب نفوذ كبير فيها، تربطه صلة قرابة بقائد المليشيا حميدتي، ويُعد أحد أذرعه في دارفور. ويعتبر مقتله ضربة كبيرة في صفوف المليشيا.

تم تنصيبه والياً لوسط دارفور، عقب سقوط زالنجي.

عمل قائداً لفوج زالنجي بحرس الحدود، ومن ثم انضم إلى الدعم السريع.

عند بداية الحرب قاد، علي يعقوب، الهجوم على حاميات القوات المسلحة في دارفور، ودمر البنية التحتية لمؤسسات الدولة والاتصالات، ونهب البنوك والأسواق والمتاجر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على (علي يعقوب) بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادته الحملة الحربية لقوات الدعم السريع.