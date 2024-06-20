مجموعات من البجا تقتحم مباني الإذاعة والتلفزيون في بورتسودان بسبب أزمة (البزعي وإيرا).. والوالي يتدخل

بورتسودان: السوداني

أفلحت جهود قادها والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور في إنهاء اعتصام لمجموعة من شباب قبائل البجا داخل مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمدينة بورتسودان، احتجاجاً على الأزمة مع مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون التي فجرتها ارتداء المذيعة زينب إيرا للزي التقليدي للبجا.

وأكد والي البحر الأحمر اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور أنه تواصل مع وزير الثقافة والإعلام والذي وعد بدوره بتشكيل مجلس تحقيق حول الحادثة، مشدداً على أنّ القانون سيأخذ مجراه.

والأربعاء، أصدر المجلس الأعلى لنظارات البجا بياناً، أمهل فيه وزير الإعلام 24 ساعة لإقالة مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منصبه.

وكانت المذيعة بالتلفزيون، زينب إيرا، قالت إن مدير التلفزيون إبراهيم البزعي، منعها من الظهور بالزي الذي يعبر عن قوميتها.

لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون أصدرت بياناً، فندت فيه ادعاءات المذيعة بالإساءة لمكون قبلي.

وقال بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن بعض وسائط التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن المدير العام للهيئة، إبراهيم البزعي قد أبدى ملاحظات سالبة تجاه الزي الذي ترتديه إحدى المذيعات المنتمية لأحد مكونات شرق السودان، ما فسّر رفضاً لهوية وثقافة المكون القبلي لهذه المذيعة.

وقال والي البحر الأحمر، اللواء معاش مصطفى محمد نور، إن وزير الإعلام سيشكل مجلس تحقيق حول حادثة الخلافات بين مذيعة ومدير تلفزيون السودان، إبراهيم البزعي.

وأكد الوالي خلال مخاطبته، المحتجين، الذين اقتحموا مقر تلفزيون السودان، أكد أن القانون سيأخذ مجراه، وتعهد الوالي بإرجاع الحق لكل صاحب حق.٥