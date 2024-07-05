السودان ومصر يبحثان الهجرة غير الشرعية وتحديات الوجود السوداني بمصر

القاهرة: سونا

بحث وكيل وزارة الخارجية المكلف بالإنابة، السفير حسين الأمين، أمس مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر في مصر، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من الإتجار بالبشر، ومعالجة التحديات التي تواجه الوجود السوداني في مصر خاصة القادمين بعد تمرد مليشيا الدعم السريع في أبريل ٢٠٢٣م بغرض الوصول لمعالجات فورية وناجعة لها بالتشاور بين السلطات المعنية في البلدين.

حضر اللقاء سفير السودان في القاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية والأمين العام لجهاز السودانيين بالخارج ونائب مساعد وزير الخارجية المصري للهجرة واللاجئين والإتجار بالبشر.