الاتحاد الأفريقي: مؤتمر القاهرة ينعقد في إطار رغبة دول جوار السودان والدول الصديقة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني

متابعات: السوداني

قالت نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي بالسودان، سبيسيوزا وانديرا، إن مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه القاهرة، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف من أجل إنهاء الأزمة السودانية.

وشددت سبيسيوزا، على ضرورة وقف الاقتتال بشكل فوري، موضحة أنّ المؤتمر ينعقد في إطار رغبة دول جوار السودان والدول الصديقة من أجل إنهاء الأزمة لوقف معاناة الشعب السوداني، وأن هناك عملاً مضنياً تقوم به لجنة الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة الدول المعنية من أجل تقارب الرؤى والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بين كافة الأطراف.

وبيّنت أن نساء السودان يناشدن بوقف الاقتتال، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية من أجل إرساء السلام في السودان واستعادة الاستقرار في هذا البلد.

وطالبت سبيسيوزا، كافة الأطراف والقادة لدعم حل الأزمة السودانية وحشد كافة الجهود والاستماع والتباحث مع بعضهم البعض.

ومضت في القول: “نحن على دراية أن هذا اللقاء الذي يتناول العديد من الموضوعات على مدار الأسابيع القادمة لن يكون نهاية المطاف وسوف يكون بداية الجهود السياسية، لتمكين السودانيين للتنسيق والتخطيط لحل الأزمة الراهنة”.