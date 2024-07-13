السعودية تعتمد أوراق السفير السوداني دفع الله علي الحاج

بورتسودان: السوداني

قالت مصادر (السوداني)، إنّ المملكة العربية السعودية، اعتمدت أوراق السفير السوداني دفع الله علي الحاج، سفيراً للسودان لدى المملكة.

واستقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، اليوم سعادة السفير، دفع الله علي الحاج، السفير السوداني المعين لدى المملكة العربية السعودية.

جرى خلال اللقاء، استعراض جوانب العلاقات الثنائية الأخوية ورسوخها وآفاق تطويرها بما لدى البلدين من موارد وخبرات.

وفي ختام اللقاء، أبدى السفير السعودي عن تمنياته للسفير دفع الله النجاح في مهامه، مؤكداً أن أبواب المسؤولين مفتوحة لسعادته.