الفنان أبو عركي البخيت يقدم (شردوك يا شعبي)

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قدم الفنان الكبير أبو عركي البخيت، أغنية جديدة من كلماته وألحانه بعنوان (شردوك يا شعبي)، يحكي من خلالها ما حدث للشعب السوداني بعد الحرب من تشريد وتشتت ومعاناة، والدعوة للانتباه وترتيب الأمور والاتحاد من أجل سودان موحد.

ووجدت الأغنية التي تم بثها على الميديا فيديو – وأشرف فنياً عليها مخرج الروائع الطيب صديق – تفاعلاً كبيراً من جمهور ومحبي ومعجبي الفنان أبو عركي البخيت وتم تداولها على نطاق واسع.

يقول نص الأغنية:

شردوك يا شعبي

فرقوك يا شعبي

شعبوك يا شعبي

فلملم أطرافك

توحد

أحسبها صاح

نبه حواسك للي جاي

سد الفرق

رتب أمورك من جديد

وأبدأ العد ما تغفل

الرقراق في قطيتك كِبر

دايرلو سد ونحن بنسد

ودايرين السودان موحد ومتحد

نحن بنسد