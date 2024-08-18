الفنان سيدي دوشكا: أوقفوا لايفات التراشقات ضد بعضنا البعض

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

ناشد الفنان، سيدي دوشكا، المُلقّب بسفير النوايا الحسنة، بضرورة التماسك الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية. وقال: “نناشد بوقف التراشقات واللايفات ضد بعضنا البعض، واحترام الإدارات الأهلية والمُحافظة على السلم الأهلي، يا ريت الشباب الحريصين على السلمي الأهلي والتماسك الاجتماعي أن يحاربوا خطاب الكراهية وخلق الفتن في المجتمعات، نحن أمة خُلقنا في هذه الجغرافيا لكي نعيش في سلامٍ وأمانٍ، حاربوا خطاب الكراهية في المجتمعات واحترموا الإدارات الأهلية نحن مجتمع قبلي واجب علينا احترام كل الإدارات الأهلية”.

ما يجدر ذكره أنّ الفنان سيدي دوشكا، ظل ينادي على الدوام لمُحاربة العُنصرية ونشر السلام والمحبة بين الناس، من خلال أغنياته ومناشداته المُتكررة.