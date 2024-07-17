الخلية الأمنية بولاية الخرطوم تلقي القبض على أعداد كبيرة من أفراد المليشيا والمتعاونين معها وكمية من المسروقات

أم درمان: السوداني

كشفت الخلية الأمنية بولاية الخرطوم، القبض على عدد كبير من أفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين معها من الجنسين (ذكور وإناث) كانوا قد تسللوا من مناطق وجود العدو، ولا تزال المتابعات مستمرة للقبض على الذين كشفت عنهم اعترافات المتهمين.

وقالت ولاية الخرطوم إنه سيتم تقديم الذين سجلوا اعترافات لمحاكمات عادلة، فيما تم إطلاق سراح الذين لم يثبت ضدهم أي جرائم.

كما ألقت الخلية القبض على كمية من المنهوبات والوقود والذهب والفضة والسلاح، حيث يقوم بعض الصاغة والسماسرة بشراء المسروقات من المصوغات الذهبية والفضية، وبلغت كمية الذهب المقبوض عليه 2 كيلو والفضة 2 كيلو و355 جراماً بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه و500 ريال قطري و200 ريال سعودي و3 مسدسات.

وطالبت لجنة أمن تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، المواطنين التعاون مع الخلية الأمنية للتبيلغ عن أي ظواهر سالبة أو أي تحركات مشبوهة أو خلايا نائمة، وذلك دعماً لجهود تأمين الولاية وتأمين المواطنين من الإرهاب والقتل والسرقة والاغتصاب الذي أصبح سلوكا إجراميا ملازما للمليشيا.

وقالت الخلية الأمنية إنها خلال الأيام القادمة ستقوم بنشر أرقام تلفونات وموقع وبريد إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين.