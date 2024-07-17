الأمة القومي: استمرار الحرب يهدد حياة ملايين السودانيين بالقتل والموت جوعاً

القاهرة: السوداني

دعا مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي، موقفه الى وقف الحرب فوراً، وشدد على أن استمرارها يهدد حياة ملايين السودانيين بالقتل والموت جوعاً، وناشد طرفي الحـرب بالتعقل والتحلي بالمسؤولية والانخراط في مباحثات جنيف بجدية والبناء على اتفاق جدة لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

وطالب المجلس في بيان اليوم الأربعاء بعد اجتماع عقده مساء أمس بالقاهرة برئاسة فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف، الأمم المتحدة ببذل الجهد كله في سبيل وصول الطرفين إلى اتفاق هدنة يفتح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، كما ناشد وكالات الأمم المتحدة باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي.

وأدان مجلس التنسيق، استمرار انتهاكات طرفي الحـرب لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين، وحذر من مغبة استفحال خطاب الكراهية والعنصرية والدعاية الحربية لإطالة أمد الحرب.

وبحسب البيان وقف الاجتماع على الوضع الإنساني الكارثي في البلاد وتزايد رقعة الحرب وامتدادها الى مناطق الزراعة مما فاقم الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية في ظل نذر مجاعة طاحنة تلوح في الأفق.

واستمع الاجتماع الى تنوير من الرئيس المكلف حول مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة الذي عقد مؤخراً، حيث توجه مجلس التنسيق بالشكر والتقدير لجمهورية مصـر العربية على استضافة المؤتمر وحرصها على وقف الحرب وإحلال السلام، مؤكداً أن نجاح مؤتمر القاهرة يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها في التوافق السياسي لحل الأزمة السودانية.

وناقش الاجتماع، دعوة ومخرجات الاجتماع التحضيري الذي عقدته الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا والذي صمم بطريقة لم تراعِ تعقيدات الواقع، وطالب الاتحاد الإفريقي بمراجعة المنهجية لكي يلعب دوراً في رعاية عملية سياسية مملوكة للسودانيين. وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود المبذولة لمساعدة السودانيين لوقف الحرب وتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على بناء المستقبل.