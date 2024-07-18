القائد مناوي يدعو القوى السياسية إلى انتهاج الحوار كوسيلة لحل الخلافات والوصول لتوافق من أجل بناء دولة سودانية خالية من الحروب

بورتسودان: السوداني

عَقدَ رئيس الاتصال السياسي والخارجي بالكتلة الديمقراطية – حاكم دارفور، القائد مني أركو مناوي، لقاءً بوفد من الكتل والقوى السياسية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للحوار السوداني بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. وقدم الوفد أمس، تنويراً شاملاً حول المخرجات التي نتجت بعد مناقشات عميقة بين الكتل المشاركة بحضور المجتمع الدولي والإقليمي.

وأشاد مناوي بالمخرجات، وقال إنهم ظلوا من زمن طويل يدعون إلى حوار شامل لا يستثني أحدا، وإن هذه المخرجات تصلح لأن تكون أرضية لتأسيس مشروع حوار وطني. ودعا القوى السياسية إلى انتهاج الحوار كوسيلة لحل الخلافات والوصول إلى التوافق لبناء دولة سودانية خالية من الحروب والنزاعات. كما دعا القوى المشاركة إلى تطوير رؤاها للوصول إلى حوار حقيقي يتجاوز أخطاء الماضي ويؤسس لمستقبل ديمقراطي حقيقي ومستدام.