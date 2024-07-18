البرهان يهاتف محمد بن زايد.. والرئيس الإماراتي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان

متابعات: السوداني

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، ان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن.

حيث تم بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.

وأكد محمد بن زايد، حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان، بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

وشدد محمد بن زايد، على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما أعرب عن التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني الشقيق.