إعلام مجلس السيادة: البرهان تلقى إتصالاً هاتفياً من بن زايد

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By alsudani

بورتسودان: السوداني 

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – وفقا لما اورده إعلام مجلس السيادة.

ومن خلال المكالمة الهاتفية أوضح الشيخ محمد بن زايد رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان.

 

وقال بيان لمجلس السيادة: “حيث أبلغه رئيس مجلس السيادة أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين، ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وعلى الإمارات التوقف عن ذلك”.

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