الشرطة تكشف ملابسات مقتل 9 أشخاص في انهيار عمارة ببورتسودان 

الخرطوم: السوداني

كشف مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر، العميد أحمد محمد حميدان، أسباب وملابسات حادثة انهيار عمارة سكنية بحي سلالاب ببورتسودان التي راح ضحيتها 9 أشخاص.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة)، أشار مدير الدفاع المدني بالولاية إلى أن أسباب الانهيار تعود إلى نشوب حريق ضخم بالعمارة السكنية بحي سلالاب الريفي غرب (أكورد) بسبب التماس كهربائي، مما أدى إلى انهيار العمارة في الحال، وقال إن قوات الدفاع المدني فور تلقيها البلاغ حرّكت تيماً وعربة العمليات بقيادة ضابط وباشرت عمليات الإنقاذ والإخماد والتبريد، وتمكن التيم من إجلاء وإنقاذ عدد من السكان العالقين والمحاصرين بالطابق الأرضي، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم بمستشفى الحوادث ومستشفى الأطباء وغادروا المستشفى بعد حجز أربعة منهم حالتهم مستقرة.