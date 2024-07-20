السودان يوضح موقفه من مباحثات جنيف.. ويشدد على ضرورة الإيفاء بالتزامات إعلان جدة

بورتسودان: السوداني

قالت سلوى آدم بنية، رئيسة وفد حكومة السودان لمناقشة جنيف، إن ما تم طرحه فيما يتعلق ببند حماية المدنيين، فإن الوفد الحكومي جدد تأكيده على أن هذا البند مكانه منبر جدة، مع التشديد على أن يتم أولاً تطبيق التزامات إعلان جدة لحماية المدنيين الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 تطبيقا كاملا وعاجلاً.

واوضحت سلوى ان السودان استجاب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، وأوضحت ان الحكومة ارسلت وفدا مختصا في الشؤون الإنسانية للمناقشات غير المباشرة حول الشأن الإنساني، وفي هذا الإطار يعبر الوفد عن شكره وامتنانه للسيد المبعوث وفريقه العامل، والحكومة السويسرية على تسهيلها مهمة الوفد.

وأضافت: “انعقد بجنيف يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري جلسة مناقشات مباشرة ختامية بين وفد حكومة السودان برئاسة مفوض عام العون الإنساني، سلوى آدم بنية، ومكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، برئاسة رمطان لعمامرة، والتي بدأت بتاريخ 11 يوليو. عقد الوفدان الحكومي والأممي (11) جلسة، منها (9) جلسات على مستوى الفرق الفنية المتخصصة من الجانبين، وتم التداول بشكل أساسي على (محاور المساعدات الإنسانية) وذلك من حيث التمويل الدولي، التقييم المشترك، الأولويات والتدابير، معابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة، الحلول المستدامة للمتأثرين، هذا وقد تميزت المناقشات بقدر جيد من الإيجابية يمكن البناء عليها لتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد”.

وكشفت سلوى ان الحكومة اوفت بالتزاماتها لتسهيل الوصول الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة بصرف النظر عن دينهم وعرقهم، حيث أنجزت الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية:

*منح عدد (1529) تأشيرة دخول للعاملين في الشأن الإنساني من منظمات وهيئات أممية وعدد (10944) اذونات واخطارات التحرك.

*منح إعفاءات جمركية وضريبية وكل الرسوم على واردات المساعدات الإنسانية والآليات والتي تقدر بحوالي (360 مليون دولار).

*تسهيل دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، منها (542) شاحنة عبر معبر الطينة بالإضافة لـ(60) شاحنة في السابق لولايات دارفور الكبرى.

*رفع عدد المعابر لـ80% عما كانت عليه من قبل لإيصال المساعدات الإنسانية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن استجابة المجتمع الدولي للعون الإنساني ضئيلة جداً في السودان مقارنة بالحوجة الفعلية للمحتاجين من النازحين، العائدين، المجتمعات المضيفة، واللاجئين السودانيين في دول الجوار، وعليه يدعو الوفد الحكومي المجتمع الدولي والمانحين للإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين.

وجدد الوفد الحكومي، تأكيده وحرصه على الاستمرار في الانخراط الايجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووفقاً للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشأن الإنساني، كما يؤكد الوفد رفضه التام لإنشاء أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني.

وأضافت سلوى في بيان لها: “في ظل حرص الحكومة على التزاماتها تجاه مواطنيها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، دأبت المليشيات التمردة على الاعتداء ونهب المساعدات وقمع المدنيين العزل، وفي هذا السياق يدعو الوفد الحكومي، المجتمع الدولي إلى إلزام المليشيات المتمردة بإنفاذ مقتضيات إعلان جدة لحماية المدنيين”.